Спецпредставитель Дональда Трампа прибудет с визитом в Украину: детали

Спецпредставитель президента американского Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог с 3 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину, чтобы обсудить с союзниками пути прекращения российской войны.

Об этом сообщил Государственный департамент США.

"Помощник президента и специальный представитель президента по России и Украине Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину 13-22 февраля, чтобы продвигать цель президента Трампа по обеспечению мира через силу в Украине и защите интересов национальной безопасности Соединенных Штатов", — проинформировало ведомство

Американский политик примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе. Он обсудит с европейскими союзниками их готовность работать с США по прекращению и восстановлению стабильности в Европе.

Тем временем в Киеве Келлог планирует встретиться с представителями власти и "людями, мужественно выдержавшими почти три года войны".

"Специальный посланник президента Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая пригодится для достижения цели президента", — заявили в Госдепе.

В свою очередь, Келлог в сообщении в Х также сообщил о поездке в Европу для обсуждения путей прекращения войны в Украине.

"Отправляюсь в Европу, чтобы встретиться с союзниками и партнерами, которые готовы работать с США для достижения цели президента Трампа по прекращению войны в Украине и восстановлению стабильности в Европе", — написал Келлог.

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что окончание войны в Украине будут обсуждать в Мюнхене. Глава Госдепа подчеркнул, что окончание войны — "в интересах всех".

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