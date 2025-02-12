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Курс валют на 13 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 13 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 13 февраля 2025 года. / Фото: Национальный банк Украины

Гривна значительно ослабла по отношению к доллару и евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 13 февраля. Стоимость доллара выросла на 13 коп. Евро прибавил аж 34 коп. Злотый увеличился на 10 коп.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,79 (+13 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,35 (+34 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,39 (+10 коп.)

Как сообщалось, в Украине уменьшилась стоимость доллара. Потому можно воспользоваться случаем и купить американскую валюту сейчас, считают эксперты.

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