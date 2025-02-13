Опасный астероид может столкнуться с Землей: NASA привлекает Вебб

Астероид 2024 YR4 был обнаружен 27 декабря 2024 года. Это самый высокий показатель среди известных пока объектов. Чтобы получить более точные данные, NASA привлечет космический телескоп "Уебб" для наблюдений в марте.

Об этом сообщило издание HITech.Expert.

"Вскоре после открытия вероятность столкновения астероида с Землей была установлена на уровне 1,3%. Однако дополнительные наблюдения повысили вероятность столкновения астероида с Землей до 2,3% по состоянию на вчерашний день, а сегодня утром (12 февраля, - Ред.) она несколько снизилась до 2,1%. Эти шансы являются предварительными, и дальнейшие наблюдения за астероидом крайне необходимы", — говорится в сообщении.

Сейчас наземные телескопы продолжают следить за астероидом, однако он постепенно удаляется, и его следующее сближение с Землей ожидается в декабре 2028 года.

По предварительным оценкам, размер астероида составляет от 40 до 90 метров. В случае маловероятного столкновения высвобожденная энергия может достичь 8 мегатонн в тротиловом эквиваленте - это в 500 раз мощнее взрыва в Хиросиме и сопоставимо с Тунгусским взрывом 1908 года.

"NASA считает любой астероид потенциально опасным, если его диаметр составляет от 100 до 165 (от 30 до 50 метров) и если его орбита находится на расстоянии 5 миллионов миль (8 миллионов километров) от орбиты Земли. Астероид 2024 YR4 возглавил список риска Sentry NASA, который включает все известные околоземные астероиды, имеющие ненулевую вероятность столкновения с Землей в будущем. Сейчас это единственный известный астероид, имеющий 3 балла по Туринской шкале опасности столкновения), которую NASA определяет как "заслуживающую внимания астрономов", — говорится в материале.

В NASA отметили, что новые наблюдения могут снизить оценку риска этого астероида до 0, когда появится больше информации.

Напомним, Китай и США усиливают наблюдение за астероидом 2024 года YR4, который может столкнуться с Землей 2032 года.

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