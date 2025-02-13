Ночью по Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 13 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Кировоградщина, Днепропетровщина;

Харьков/р-н;

Киевщина;

Одесщина;

Николаевщина;

Полтава/р-н;

Харьковщина;

Черниговщина;

Вознесенск,Николаевщина;

Кременчуг (Полтавщина);

Днепр/р-н.

Напомним, ночью против 12 февраля войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Известно, что один человек погиб. Кроме того, четыре человека травмированы.

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