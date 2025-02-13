Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночью по Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью по Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

ПВО в ночь на 13 февраля сбивала вражеские "Шахеды" / Фото: ТСН.ua

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 13 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Кировоградщина, Днепропетровщина;

  • Харьков/р-н;

  • Киевщина;

  • Одесщина;

  • Николаевщина;

  • Полтава/р-н;

  • Харьковщина;

  • Черниговщина;

  • Вознесенск,Николаевщина;

  • Кременчуг (Полтавщина);

  • Днепр/р-н.

Напомним, ночью против 12 февраля войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Известно, что один человек погиб. Кроме того, четыре человека травмированы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация