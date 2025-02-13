Ночью по Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 13 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
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Кировоградщина, Днепропетровщина;
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Харьков/р-н;
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Киевщина;
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Одесщина;
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Николаевщина;
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Полтава/р-н;
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Харьковщина;
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Черниговщина;
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Вознесенск,Николаевщина;
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Кременчуг (Полтавщина);
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Днепр/р-н.
Напомним, ночью против 12 февраля войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Известно, что один человек погиб. Кроме того, четыре человека травмированы.
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