Зеленский отреагировал на ночной удар дронами и баллистами

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронами и баллистикой, которую армия агрессорки России совершила ночью 12 февраля. Атаку РФ он назвал террором, который "не прекратится сам по себе".

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Путин не готовится к миру — он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, в результате российских обстрелов повреждены многоквартирные дома, офисные помещения и гражданская инфраструктура. Кроме того, известно об одном погибшем человеке в Киеве. Также в столице четверо пострадали, среди которых один ребенок.

Как сообщалось, ночью РФ атаковала несколькими типами ракет и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили шесть ракет и 71 дрон. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

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