Дроны долетели до Беларуси: жители Гомеля пожаловались на атаку

Жители белорусского Гомеля в ночь на 13 февраля 2025 года сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе, которые произошли этой ночью.

Также сообщается о том, что около 0:30 взрыв был слышен в разных частях Гомельского района, особенно в селе Романовичи и микрорайоне Волот.

Очевидцы также видели яркие вспышки и какой-то падающий объект.

Ранее в сентябре прошлого года Минобороны Белоруссии сообщало об уничтожении в Гомельской области беспилотников.

Позже представители местных властей сообщили, что обломки БПЛА упали на территории двух частных домовладений в Липецке, пострадавших нет.

Напомним, Украина укрепляет границу с Беларусью, возводя оборонные сооружения и минуя территории, чтобы предотвратить возможное вторжение. В то же время в Гомельской области Беларуси проходят военные учения, но угрозы от ударных сил пока нет. Госпогранслужба делает все, чтобы не допустить использования Беларуси для нападения, как это было в 2022 году.

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