Дрони долетіли до Білорусі: мешканці Гомеля поскаржилися на атаку

Жителі білоруського Гомеля у ніч проти 13 лютого 2025 року повідомили про вибухи та яскраві спалахи в небі, що сталися цієї ночі.

Також повідомляється про те, що близько 0:30 вибух було чутно в різних частинах Гомельського району, особливо в селі Романовичі та мікрорайоні Волотів.

Очевидці також бачили яскраві спалахи і якийсь об'єкт, що падав.

Раніше у вересні минулого року Міноборони Білорусії повідомляло про знищення у Гомельській області безпілотників.

Пізніше представники місцевої влади повідомили, що уламки БПЛА впали на території двох приватних домоволодінь у Липецьку, постраждалих немає.

Нагадаємо, Україна укріплює кордон з Білоруссю, зводячи оборонні споруди та мінуючи території, щоб запобігти можливому вторгненню. Водночас у Гомельській області Білорусі проходять військові навчання, але загрози від ударних сил наразі немає. Держприкордонслужба робить усе, щоб не допустити використання Білорусі для нападу, як це було в 2022 році.

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