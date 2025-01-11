В Україні зміцнюють межу з Білоруссю: що відомо

Сотні кілометрів виритих ровів, інженерних облаштувань та замінованого кордону. В Україні продовжують укріплюватись од Білорусі. Максимально перекриваючи шляхи можливого руху противника. У прикордонній Гомельській області зараз тривають військові навчання. Ударних формувань, які б становили для нас загрозу у Держприкордонслужбі не бачать. Однак роблять усе, щоби росія знову, як у 2022-му не змогла використати білорусь для вторгнення до України.

Яка ситуація зокрема на Житомирщині — бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.

Зелена вежа, яку ви бачите — це вже територія Білорусі. А ось тут крайня точка, куди можна безпечно дійти у супроводі прикордонників — все довкола заміновано.

Це прикордонна смуга на пункті пропуску Виступовичі. Довкола загородження та міни. Це лише частина тутешнього захисту од наступу з боку Білорусі. Те, що можна показати, кажуть прикордонники.

Ми проходимо рів, який придназначений для зупинки танка чи іншої бронетехніки. Це зараз тут рів. А перед повномасштабним вторгненням Росії була новозбудована дорога, яка з'єднувала Україну з північним сусідом. Один з найжвавіших шляхів на Житомирщині.

В Україні зміцнюють межу з Білоруссю / Скриншот із відео ТСН

Вже за 2 роки у лютому росіяни з Білорусі сунутимуть через Київщину і в Житомирську область.

“Після того, як ворог зайшов на Житомирщину і окупував 9 населених пунктів ми врахували усі помилки, які були і досить потужно укріпили наш кордон”, — голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Інженерні облаштування зводять постійно, кажуть, щоб не допустити можливого повторного вторгнення з північного напрямку.

От ми йдемо здається по асфальтній дорозі, навколо ліс, болото, а насправді там інженерні загородження, там прикордонні наряди. От звідси прикордонний наряд, який веде спостереження, він все бачить, а його ніхто не бачить.

Під пильним наглядом усі шляхи, якими може рухатися важка техніка — лісові, польові чи як цей асфальтований. На підмогу довколишня поліська болотиста місцевість. Сама є важливою перепоною для наступу.

Олександр оглядає, що коїться по той бік кордону з території України, щоб не порушувати повітряний простір північної сусідки. Пункт пропуску Республіки Білорусь, як наразі бачимо, там немає ніякої військової техніки. Але дивляться і з того боку. Водночас постійно обходять територію вздовж кордону і піші патрулі українських прикордонників.

“Перевіряємо місцевість, щоб не було проникнень чи пошкоджень по території. Туди-назад це може бути 14 кілометрів. Але після бойових це йдеш по природі відпочиваєш, романтика”, — кажуть прикордонники.

В Україні зміцнюють межу з Білоруссю / Скриншот із відео ТСН

Відпочинком це називають прикордонники Василь та Сергій після ротацій з Луганщини, Донеччини та Харківщини. І хоч цей пункт пропуску закритий і безконтрольно в 5-кілометровій зоні бути заборонено трапляються і порушники. Або ж ті, хто пішки йшов додому через кордон.

“Були випадки, коли особи поверталися з території Білорусі, з території Росії на територію України”, — каже речник 9-го прикордонного загону Юрій Шахрайчук.

Нині тут тихо. Без провокацій і навіть коли пересікаються піші патрулі по обидва боки кордону, кажуть, один повз одного проходять мовчки. Лиш по той бік видніється плакат з написом…

“Бєларусь помніт” і флаг їхній, білоруський”, — каже Валентин.

Єдині, кажуть, хто забігає звідти в гості, то це чотирилапі.

“Приходять до нас зі сторони Білорусі. Ми їх погодуємо, вони трохи перебувають у нас і знову йдуть туди до них — А наш пес до них ходить? — Ні, не ходить до них”, — каже прикордонник.

Небажані гості в Україні не потрібні. Відтак сотні кілометрів кордону облаштовуватимуть захистом та мінуватимуть, кажуть, і надалі.

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