Вибухова ніч у Росії: низку міст атакували невідомі дрони

Невідомі дрони атакують Новоросійськ з повітря, у місті працює ППО.

Про це повідомляють очевидці.

Росіяни намагаються відбити атаку дронами над Таманью та портом Кавказ.

Про безпілотники повідомляють жителі Воронезької, Курської, Саратовської, Липецької області.

За словами мешканців Новоросійська, - чути вибухи. А в Анапі було запущено систему оповіщення у зв'язку з роботою ППО.

У Новоросійську після влучання дрона, у порту почалась сильна пожежа.

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Нагадаємо, у неділю, 5 січня, підрозділи української армії несподівано перейшли в контрнаступ у Курській області РФ, де від серпня 2024 року триває спеціальна операція Сил оборони України.

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