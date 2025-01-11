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Вибухова ніч у Росії: низку міст атакували невідомі дрони

Вибухова ніч у Росії: низку міст атакували невідомі дрони

Подекуди після атаки спалахнула пожежа / Фото: pixabay.com

Російська ППО намагається відбити атаку.

Невідомі дрони атакують Новоросійськ з повітря, у місті працює ППО.

Про це повідомляють очевидці. 

Росіяни намагаються відбити атаку дронами над Таманью та портом Кавказ. 

Про безпілотники повідомляють жителі Воронезької, Курської, Саратовської, Липецької області. 

За словами мешканців Новоросійська, - чути вибухи. А в Анапі було запущено систему оповіщення у зв'язку з роботою ППО.

У Новоросійську після влучання дрона, у порту почалась сильна пожежа.

Нагадаємо, у неділю, 5 січня, підрозділи української армії несподівано перейшли в контрнаступ у Курській області РФ, де від серпня 2024 року триває спеціальна операція Сил оборони України.

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