Вибухова ніч у Росії: низку міст атакували невідомі дрони

Російська ППО намагається відбити атаку.
Невідомі дрони атакують Новоросійськ з повітря, у місті працює ППО.
Про це повідомляють очевидці.
Росіяни намагаються відбити атаку дронами над Таманью та портом Кавказ.
Про безпілотники повідомляють жителі Воронезької, Курської, Саратовської, Липецької області.
За словами мешканців Новоросійська, - чути вибухи. А в Анапі було запущено систему оповіщення у зв'язку з роботою ППО.
У Новоросійську після влучання дрона, у порту почалась сильна пожежа.
Нагадаємо, у неділю, 5 січня, підрозділи української армії несподівано перейшли в контрнаступ у Курській області РФ, де від серпня 2024 року триває спеціальна операція Сил оборони України.
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