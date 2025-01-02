"Козир у перемовинах": Зеленський про важливість Курської операції

За його словами, країни Глобального Півдня раніше були під впливом тези про "непереможність Росії і російської армії".
Контрольована Силами оборони територія Курської області є "сильним козирем" в усіх перемовинах, і не лише з Росією.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучим Юлії Галушці та Єгору Гордєєву ексклюзивно для ТСН.
"Курськ – дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами, які нам дуже важливі. Особливо з країнами Глобального Півдня. Я ніколи не думав, що це матиме такий вплив на них. На них це мало великий вплив", – каже глава держави.
За його словами, країни Глобального Півдня були під впливом тези про "непереможність Росії і російської армії".
"І тут ми на території РФ даємо відсіч і тримаємо їх (на Курщині – Ред.) понад 4 місяці. Вони збільшують там контингент і нічого зробити не можуть", – каже президент.
Зеленський розповів, що незадовго до операції ЗСУ на Курщині Кремль запевняв розвідки країн Глобального Півдня, що РФ за місяць окупує Суми.
" А тут всі бачать, що ми там. Про те, що вони неспроможні, свідчить і те, що вони залучили північнокорейський контингент. Я вважаю, що це їхня тактична помилка, і бажаю їм їх побільше. Їх 12 тисяч, і корейці також не змогли нічого зробити. І це працює проти Росії і видається сильним інструментом за нас", – говорить глава держави.
Також він зауважив, що Курська операція стала певним переламом. Адже перед нею влітку "неукраїнський голос у світі став гучним" і "почалися розмови про те, що Україна програє і треба вмовляти Путіна, щоб він не окупував усю Україну".
"А Курська операція перевернула все. Це важливий хід", – підсумував Зеленський.
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ПОДРУЖЖЯ ЗЕЛЕНСЬКИХ приголомшило відвертими зізнаннями! | ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю
Раніше президент Володимир Зеленський сказав, коли і завдяки чому буде стабілізовано фронт.
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