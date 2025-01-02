Зеленський сказав, коли і завдяки чому буде стабілізовано фронт

Стабілізація відбудеться не лише за рахунок постачання нової зброї, але й того контингенту, який зараз навчається та озброюється за кордоном.

Просування російської окупаційної армії на сході дозволяє державам, які не є союзниками України, заявляти про необхідність замороження конфлікту. Тому Силам оборони України потрібно стабілізувати фронт уже в січні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучим Юлії Галушці та Єгору Гордєєву ексклюзивно для ТСН.

За його словами, складна для українських захисників ситуація на сході України спричинена тим, що ворог сконцентрував тут дуже великі сили, які “тиснуть на хлопців, які втомлені” через відсутність ротацій.

“Зробимо все, щоб принаймні в січні була стабілізація фронту. Це дуже складно, але якщо дійде все те, що пообіцяли... У нас є графіки і ми очікуємо: воно вже йде, щось у дорозі, щось повинно прийти”, - зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що стабілізація відбудеться не лише за рахунок постачання нової зброї, але й того контингенту, який зараз навчається та озброюється за кордоном.

“Ми розуміємо, що десь у січні повинні все це отримати і згідно з усіма шляхами стабілізації фронту повинні військові це виконати. Є таке завдання. Подивимось, але на це розраховуємо”, - сказав президент.

За його словами, головні партнери України не сумніваються у здатності нашої держави вистояти, але просування ворога на фронті дає аргументи “несоюзникам” говорити про “змороження конфлікту”, якого дуже хоче Росія.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда обраного президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану.

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