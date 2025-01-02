Зеленский сказал, когда и благодаря чему будет стабилизирован фронт

Стабилизация состоится не только за счет поставок нового оружия, но и того контингента, который сейчас учится и вооружается за границей.

Продвижение российской оккупационной армии на востоке позволяет государствам, не являющимся союзниками Украины, заявлять о необходимости замораживания конфликта. Поэтому Силам обороны Украины следует стабилизировать фронт уже в январе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущей Юлии Галушке и Егоре Гордееву эксклюзивно для ТСН.

По его словам, сложная для украинских защитников ситуация на востоке Украины вызвана тем, что враг сконцентрировал здесь очень большие силы, которые "давят на уставших" парней из-за отсутствия ротаций.

“Сделаем все, чтобы по крайней мере в январе была стабилизация фронта. Это очень сложно, но если дойдет все то, что пообещали... У нас есть графики, и мы ожидаем: оно уже идет, что-то в пути, что-то должно прийти”, — отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что стабилизация состоится не только за счет поставок нового оружия, но и того контингента, который сейчас учится и вооружается за границей.

Мы понимаем, что где-то в январе должны все это получить и согласно всем путям стабилизации фронта должны военные это выполнить. Есть такая задача. Посмотрим, но на это рассчитываем”, – сказал президент.

По его словам, главные партнеры Украины не сомневаются в способности нашего государства выстоять, но продвижение врага на фронте дает аргументы "несоюзникам" говорить о "заморозке конфликта", которой очень хочет Россия.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин отверг предложение, разрабатываемое командой избранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана.

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