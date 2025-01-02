Чи припинить Путін війну 2025 року: ексрадник Трампа оцінив ситуацію

Президент Російської Федерації Володимир Путін усвідомлює, що економіка його країни в дуже поганому стані, тому він повинен бути зацікавленим у припиненні бойових дій уже 2025 року. Але доки він буде господарем Кремля, Росія становитиме загрозу для країн Заходу.

Про це сказав ексрадник Трампа з питань України Курт Волкер в інтерв’ю LIGAnet.

За його словами, спроможність обраного президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні упродовж кількох місяців цілком реалістична.

Що змусить Путіна зупинити війну

“Головна причина в тому, що Путін знає, що його економіка в дуже поганому стані. У них інфляція понад 30 відсотків, процентні ставки наразі перевищують 21 відсоток, у них дефіцит робочої сили, дефіцит державного бюджету і вони спалюють резерви. Якщо ціни на нафту і газ знизяться, у них буде ще менше грошей в обігу”, - пояснив своє припущення Курт Волкер.

Ексрадник Трампа також зауважив, що Кремль уникає призову до армії за мобілізацією, але при цьому окупанти щодня втрачають на фронті 1-1,5 тисячі солдатів.

“Я думаю, Путін це знає, він просто намагається виглядати крутим зараз, щоб потім підготувати себе до майбутнього врегулювання. Але я вважаю, що Путіну потрібно припинити бойові дії вже зараз і я оптимістично налаштований, що це станеться у 2025 році”, - заявив він.

При цьому Курт Волкер вважає, що поки господарем Кремля буде Путін від Росії буде виходити загроза.

“Ми будемо терпіти це, поки Путін живий, тому що він буде продовжувати робити це [загрожувати країнам Заходу] і надалі, тож нам доведеться з цим змиритися”, - сказав він.

Як Захід може протидіяти агресії Кремля

Американський експерт називає як можливу протидію агресії Кремля посилення протиповітряної оборони території НАТО і поширення її на Західну Україну.

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“Немає жодного виправдання тому, що російські ракети та безпілотники можуть просто прилітати і все нищити. Те ж саме в Чорному морі, треба його очистити — ми повинні прибрати міни, ми повинні мати вільну навігацію. Я думаю, ми будемо рухатися в цьому напрямку, адміністрація Байдена боялася, вони завжди думали про можливу ескалацію з Росією. Я думаю з відходом Байдена цей страх ескалації, пов’язаний із звичайними справами, ймовірно зменшиться”, - припустив він.

Курт Волкер вважає, що країни Заходу уже поводять себе сміливіше щодо Путіна, про що свідчать, зокрема, розмови про можливість введення європейських сил НАТО в Україну для безпосередньої допомоги Україні.

“Це буде визначною подією, якщо це буде зроблено. Ми чуємо розмови про те, коли і як провести Україну в НАТО, тому що всі знають, що це єдине, що зупинить Путіна”, - наголосив він.

При цьому ексрадник Трампа зазначив, що повинен існувати баланс між тим, щоб демонструвати силу і намагатися уникати ескалації, яка може призвести до ще більшого конфлікту.

“Ця напруженість навіть за президента Трампа все одно має бути збалансованою. Нею треба буде керувати. Але мені здається, що зараз НАТО вже усвідомлює, що йому потрібно зміцнювати свої позиції”, - підсумував Курт Волкер.

Нагадаємо, 22 грудня Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із Путіним, адже той раніше казав, що хоче зустрітися з ним "якомога швидше".

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