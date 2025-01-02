Міноборони почне видавати "Пакунок пораненого" для військових

Також триває робота над розробленням адаптивного одягу для поранених військових та спеціалізованого одягу для жінок-військовослужбовиць, що має забезпечити зручність і функціональність.

2025 року українські військові отримуватимуть "Пакунок пораненого".

Про це повідомив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в інтерв'ю "АрміяInform".

“Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави — як під час служби, так і після її завершення. Серед конкретних прикладів такої підтримки — “Пакунок пораненого”, який почнуть видавати військовим 2025 року”, — розповів Мельник.

Заступник міністра оборони не уточнив, що міститиме "Пакунок пораненого".

Мельник додав, що також триває робота над розробленням адаптивного одягу для поранених військових та спеціалізованого одягу для жінок-військовослужбовиць, що має забезпечити зручність і функціональність.

Крім того, за словами заступника міністра оборони, ще один важливий напрям — покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових, щоб підвищити мотивацію та поліпшити умови служби.

Нагадаємо, що лікарі малинської лікарні зажадали 2 тисячі доларів і 10 тисяч гривень, щоб переоформити третю групу інвалідності військовому, який дістав її через поранення на фронті.

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