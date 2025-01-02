Минобороны начнет выдавать "Пакет раненого" для военных

Также идет процесс разработки адаптивной одежды для раненых военных и специализированной одежды для женщин-военнослужащих, которая обеспечит удобство и функциональность.
В 2025 году украинские военные начнут получать "Пакет раненого".
Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в интервью "АрміяInform".
"Важно, чтобы военные, ветераны и новобранцы чувствовали постоянную поддержку государства — как во время службы, так и после ее завершения. Среди конкретных примеров такой поддержки — "Пакет раненого", который начнут выдавать военным в 2025 году", — рассказал Мельник.
Заместитель министра обороны не уточнил, что будет входить в "Пакет раненого".
Мельник добавил, что также идет процесс разработки адаптивной одежды для раненых военных и специализированной одежды для женщин-военнослужащих, которая должна обеспечить удобство и функциональность.
Кроме того, по словам заместителя министра обороны, еще одно важное направление — улучшение системы питания и внедрение дополнительных финансовых стимулов для военных, чтобы повысить мотивацию и улучшить условия службы.
Напомним, что врачи малинской больницы потребовали 2 тысячи долларов и 10 тысяч гривен, чтобы переоформить третью группу инвалидности военному, который получил ее из-за ранения на фронте.
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