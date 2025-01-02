РФ не піде на переговори, доки не виконає одне завдання на фронті: експерт назвав, яке саме

На думку аналітика, росіяни не починатимуть переговори, доки не вийдуть на адміністративний кордон Донецької області.

Кремль не погодиться на початок переговорів з Україною, доки російські війська не вийдуть на адміністративний кордон Донецької області.

Таку думку висловив військовий аналітик Андрій Крамаров, передає "Київ 24".

За його словами, для РФ ключовим є захоплення Покровська. Оскільки після цього вони отримають перевагу для наступу на Слов'янськ.

"Далі вони (сподіваються отримати – Ред.) повторення ситуації, яку ми бачили після захоплення Авдіївки, коли росіяни вийшли на оперативний простір, з якого почали рухатися. А за рахунок армії, яка має перевагу у чисельності, на великому оперативному просторі їм рухатися легше. Якщо вони захоплять Покровськ, то можуть так само продовжити рух у бік Слов'янська. Тому що за Покровськом вони отримають оперативний простір. Ситуація там дуже важка", – каже Крамаров.

Крім того, експерт наголосив на важливості для Кремля виходу на адміністративні кордони Донецької області.

"Далі вони можуть зупинитися і сказати – "ми і починали СВО, щоб звільнити Донбас". І це стане для них "політичною аджентою" для початку перемовин. Вони не будуть починати переговори, поки не вийдуть на адмінкордони Донецької області", – вважає Андрій Крамаров.

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