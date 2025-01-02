"Козырь в переговорах": Зеленский о важности Курской операции

По его словам, страны Глобального Юга раньше были под влиянием тезиса о "непобедимости России и российской армии".

Контролируемая Силами обороны территория Курской области является "сильным козырем" во всех переговорах, и не только с Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ведущим Юлии Галушке и Егоре Гордееву эксклюзивно для ТСН.

"Курск – очень сильный козырь во всех переговорах, особенно со странами, которые для нас очень важны. Особенно со странами Глобального Юга. Я никогда не думал, что это будет иметь такое влияние на них. На них это оказало большое влияние", – говорит глава государства.

По его словам, страны Глобального Юга были под влиянием тезиса о "непобедимости России и российсской армии".

"И здесь мы на территории РФ даем отпор и держим их (на Курщине – Ред.) более 4 месяцев. Они увеличивают там контингент и ничего поделать не могут", – говорит президент.

Зеленский рассказал, что незадолго до операции ВСУ в Курской области Кремль заверял разведки стран Глобального Юга, что РФ через месяц оккупирует Сумы.

"А тут все видят, что мы там. О том, что они не состоятельны, свидетельствует и то, что они привлекли северокорейский контингент. Я считаю, что это их тактическая ошибка, и желаю им их побольше. Их 12 тысяч, и корейцы тоже не смогли ничего сделать. И это работает против России и выглядит сильным инструментом за нас", – говорит глава государства.

Также он отметил, что Курская операция стала определенным переломом. Ведь перед ней летом "неукраинский голос в мире стал громким" и "начались разговоры о том, что Украина проигрывает и нужно уговаривать Путина, чтобы он не оккупировал всю Украину".

"А Курская операция перевернула все. Это важный ход", – подытожил Зеленский.

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