"Ждать годами не придется": Зеленский сказал, когда возможны выборы в Украине

Президент Украины подчеркнул, что не пойдет на уступки, если РФ потребует проведения выборов как условия для начала переговоров.

Верховная Рада примет дату следующих выборов президента и парламента, как только в Украине будет отменено военное положение. До этого времени, согласно Конституции Украины, действующие президент и парламент являются легитимной властью.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью ведущим Юлии Галушке и Егору Гордееву на канале ТСН.ua.

"Я могу объяснить ситуацию и де-юре, и де-факто. Прежде всего о выборах, я хочу сказать честно, нигде не говорят кроме России, и некоторые говорят в Украине. Мне кажется, люди опасаются — какие выборы во время войны? А в России очень хотят этого, чтобы поддерживать трек о нелегитимности президента Украины. Согласно нашей конституции, выборы президента Украины и выборы парламента не могут происходить во время военного положения, или нам нужно менять законодательство, что также невозможно во время действия военного положения", – пояснил президент.

В ответ на вопрос, каким он видит 2025 год с точки зрения вероятности проведения выборов, Зеленский отметил, что все зависит от того, удастся ли прекратить активные боевые действия в Украине.

"Если нам удастся [достичь – ред.] окончания горячей стадии войны в сильной позиции для Украины, если мы это сможем сделать, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, то после этого, в принципе, можно думать о том, чтобы отменить военное положение в Украине. А если не будет военного положения, то в принципе дело уже за парламентом, который поддержит ту или иную дату выборов. Я имею в виду, что после того, как закончится военное положение, ждать годами до выборов не нужно", – отметил президент.

Владимир Зеленский также отметил, что избирательный процесс в Украине будет проходить исключительно по закону. Этот вопрос не является и не может быть предметом торга, если, например, Россия будет выдвигать условием для начала переговоров проведение выборов в Украине.

Напомним, Зеленский сказал, когда и за счет чего будет стабилизирован фронт. Стабилизация состоится не только за счет поставок нового оружия, но и того контингента, который сейчас учится и вооружается за границей.

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