Байден обсудил сценарии ударов по ядерным объектам Ирана – Axios

Салливан представил Байдену варианты потенциальной атаки на ядерные объекты Ирана, если тот предпримет шаги по созданию ядерного оружия до 20 января.

Президент США Джо Байден обсудил со своей командой по национальной безопасности возможные удары по ядерным объектам Ирана. Однако глава государства не дал "зеленого света" на атаки.

Об этом сообщает Axios.

Во время встречи, которая прошла несколько недель назад, советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан представил Байдену варианты потенциальной атаки на ядерные объекты Ирана. Речь идет о ситуации, если Тегеран предпримет шаги по созданию ядерного оружия до 20 января.

В статье отмечается, что американские удары по иранским ядерным объектам были бы огромной авантюрой со стороны президента США, который обещал не разрешить Ирану разработать ядерное оружие, но также рискует передать новый конфликт своему преемнику. По словам источников, во время встречи Байден не дал "зеленого света" на удар и не делал этого с тех пор.

"Байден и его команда по национальной безопасности обсудили разные варианты и сценарии во время встречи, которая состоялась примерно месяц назад, однако президент не принял окончательного решения", – говорится в публикации.

Осведомленный с вопросом американский чиновник сказал, что встреча в Белом доме не была вызвана новыми разведывательными данными и не должна была закончиться решением со стороны президента США "да" или "нет". В то же время встреча была частью обсуждения "умного планирования сценария" реакции Вашингтона, если Тегеран до 20 января предпримет такие шаги, как отражение обогащения урана до 90% чистоты.

Еще один источник издания сообщил, что в настоящее время в Белом доме не проводятся активные обсуждения возможных военных действий против иранских ядерных объектов.

Некоторые из главных помощников президента США утверждают, что две тенденции – ускорение ядерной программы Ирана и ослабление страны и ее доверенных лиц в войне с Израилем – вместе предоставляют Байдену необходимость и возможность нанести удар.

В статье указывается, что за период правления Байдена ядерная программа Ирана значительно продвинулась вперед, из-за чего он фактически стал "государством, находящимся на пороге ядерного оружия".

В частности, иранцы увеличили уровень обогащения урана до 60%. Это довольно близко к уровню 90%, необходимому для производства ядерного оружия. Современные иранские центрифуги могут достигнуть этого уровня в считанные дни.

В то же время даже если Иран решит создать бомбу, ему потребуется разработать ядерное взрывное устройство или боеголовку. Израильская разведка считает, что на это уйдет не меньше года.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal инофрмировало, что новоизбранный президент США Дональд Трамп взвешивает варианты, как помешать Ирану создать ядерное оружие, в том числе с возможностью превентивных авиаударов.

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