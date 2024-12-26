Что Трамп должен сделать в первый день: топ-5 предвыборных обещаний

Прекратить войну в Украине американский лидер обещал не менее 33 раз.
Во время своей предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп чаще всего обещал в первый же день после вступления в должность добиться прекращения конфликта в Украине. С января 2023 года он не менее 33 раз публично заявлял об этом.
Такие подсчеты опубликовало издание Axios.
На втором месте по частоте упоминаний (32 раза) обещание Трампа в первый день на высшем государственном посту США закрыть границу для нелегальных мигрантов.
Третье по частоте упоминаний (26 раз) обещание - о готовности ограничить финансирование тех школ, в которых обязательна вакцинация, и где учат, что в США укоренился расизм.
25 раз Трамп обещал "начать крупнейшую операцию по депортации" нелегальных мигрантов из страны.
22 раза – прекратить принудительный переход на электромобили.
В издании отметили, что многие обещания Трампа невозможно реализовать сразу, поскольку их выполнение будет нуждаться в поддержке Конгресса.
К последним относится обещание Трапа снизить цены, хотя он постоянно обещал подавить инфляцию во время предвыборной кампании. Также он умерил громкость заявлений об урегулировании российско-украинской войны в течение 24 часов после вступления в должность, признав, что сделать это будет даже труднее, чем прекратить войну Израиля и ХАМАС.
Напомним, будущий президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с главой РФ Владимиром Путиным, ведь тот ранее говорил, что хочет встретиться с ним "как можно скорее".
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