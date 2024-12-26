Що Трамп повинен зробити у “перший день”: топ-5 передвиборчих обіцянок

Під час своєї передвиборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп найчастіше обіцяв у перший же день після вступу на посаду добитися припинення конфлікту в Україні. Від січня 2023 року він не менш, ніж 33 рази публічно заявляв про це.

Такі підрахунки опублікувало видання Axios.

На другому місці за частотою згадок (32 рази) обіцянка Трампа у перший день на найвищій державній посаді США закрити кордон для нелегальних мігрантів.

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Третя за частотою згадок (26 разів) обіцянка - про готовність обмежити фінансування тих шкіл, у яких обов'язкова вакцинація, і де навчають, що у США вкоренився расизм.

25 разів Трамп обіцяв "почати найбільшу операцію з депортації" нелегальних мігрантів із країни.

22 рази – припинити примусовий перехід на електромобілі.

У виданні відзначили, що багато обіцянок Трампа не можливо реалізувати одразу, оскільки їх виконання потребуватиме підтримки Конгресу. Деякі виявилися очевидним перебільшенням, що визнав сам обраний президент.

До останніх належить обіцянка Трапа знизити ціни, хоча він постійно обіцяв придушити інфляцію під час передвиборчої кампанії. Також він стишив гучність заяв про врегулювання російсько-української війни протягом 24 годин після вступу на посаду, визнавши, що зробити це буде навіть важче, ніж припинити війну Ізраїлю та ХАМАС.

Нагадаємо, майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із очільником РФ Володимиром Путіним, адже той раніше казав, що хоче зустрітися з ним "якомога швидше".

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