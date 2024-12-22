Трамп "надіслав повідомлення" Зеленському: про що йдеться

Лідер США прагне досягти миру, але з позиції сили.

Новообраний президент США Дональд Трамп "надіслав повідомлення" українському лідеру Володимиру Зеленському, щоб він почав думати про припинення вогню. Зокрема, йдеться про відмову від окупованих територій.

Про це пише видання El Pais.

Трамп заявив: приємно говорити, що українці хочуть повернути свою землю, але міста здебільшого зруйновані.

"Ви дивитеся на деякі з цих міст, і там не залишається жодної будівлі. Отже, коли ви говорите "повернути країну".. Повернути що? Це 110-річна реконструкція", – додав він.

Попри це, на думку кількох анонімних європейських джерел, сигнали, які посилає республіканець, не є негативними. Генерал Кіт Келлог, призначений представником в Україні, високо оцінив нові пакети зброї адміністрації Джо Байдена та дозволу, який вона надала Києву атакувати цілі на російській землі. Джерела підкреслюють, що Трамп хоче досягти миру, але з позиції сили, бо для нього важливо не здаватися слабким.

У виданні підкреслюють, що Європа також прагне змусити очільника США зрозуміти, що вигідна для Росії мирна угода дасть поштовх Китаю та Ірану – її ворогам і союзникам Кремля – переважити трампівські терези проти Путіна.

"Трамп ще не прийняв рішення, один день він показує одне, а другий – інше, тому так важливо рухатися зараз і передати наші меседжі", – каже джерело в українському уряді.

Зеленський раніше заявив, що Путін – божевільний. Він любить вбивати, а це небезпечно для всіх.

"Європейських гарантій безпеки недостатньо", – сказав український лідер, визнавши жорстоку реальність, про яку лідери старого континенту не зізнаються публічно.

Як відомо, дебати про гіпотетичні переговори чи "гарантії безпеки" не є публічними. Ніхто не хоче дати Путіну хоч трохи перепочинку, але атмосфера в Європі змінилася.

"Лідери країн Альянсу кажуть, що зараз йдеться про те, якою буде українська перемога – це має вирішити Київ – потім умови миру, а потім формули для його гарантування; включаючи європейські миротворчі війська", – завершили в El Pais.

Раніше йшлося про те, що європейські союзники та Україна наближаються до критичних тижнів перед інавгурацією Дональда Трампа, коли на кону стоять суверенітет України та безпека Європи. У Financial Times вважають, що Трамп може спробувати примусити Україну укласти мирну угоду на умовах, вигідних Росії, або навіть відмовитися від підтримки Києва.

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