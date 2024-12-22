Відома українська співачка поцілувала дівчину із зали просто під час концерту

Українська солістка гурту Go_A Катерина Павленко неочікувано поцілувалася з дівчиною.

Так, виконавиця нещодавно виступила на концерті гурту "Фактично самі", солісткою якого є письменниця Ірена Карпа. Проте виступ Катерини не минув без сюрпризів. Тож на сцені просто посеред виступу вона здивувала шанувальників поцілунком із загадковою дівчиною, яка стояла просто під сценою. Щоб наблизитися до зірки, фанатку на плечах тримав хлопець.

"Неочікуваний поворот на концерту старічуль "Фактично самі", - написала волонтерка Олеся Корженевська, яка опублікувала кадри.

Катерина Павленко / Фото: instagram.com/monokatee

Сама ж Павленко не стала коментувати свій поцілунок і не розсекретила, хто насправді була тією незнайомкою. Проте у коментарях солістку Go_A таки підтримали її фани. Водночас юзери поцікавилися, чи це не камінгаут.

Поцілунок дівчат - це якось так ніжно, гарно, естетично

Красиво вийшло

Це що камінгаут?

Нагадаємо, нещодавно співак Melovin палко поцілувався зі співачкою SWOIIA за лаштунками музичної премії. А згодом артист після болісного розставання з бойфрендом-зрадником зробив заяву про новий роман.

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