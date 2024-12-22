Сирно-часниковий хліб: рецепт ароматної випічки

Випічка домашнього хліба — це справжня терапія для душі. Особливий шарм мають рецепти, які поєднують м’якість тіста з пікантністю начинки.

Якщо ви хочете потішити себе та своїх близьких ароматною випічкою, спробуйте приготувати сирно-часниковий хліб. На сторінці dimazhukovets запропонували рецепт за допомогою якою ви створите кулінарний шедевр.

Інгредієнти Борошно 520 г Молоко 325 г Дріжджі 15 г Цукор 45 г Масло 190 г Сіль 12 г Сир 150 г Часник Зелень

Приготування

Розчиніть дріжджі в теплому молоці, додайте цукор, сіль та поступово введіть просіяне борошно.

Коли тісто почне формуватися, додайте розм’якшене вершкове масло. Замісіть однорідне, еластичне тісто.

Тісто потребує часу, щоб "дозріти". Ви можете обрати один із двох способів:

Швидке бродіння: залиште тісто на 2 години за температури 24°C. Холодне бродіння: відправте тісто у холодильник на 12-18 годин за температури 6°C.

Холодне бродіння дозволяє тісту краще розкрити смак і аромат.

Коли тісто достатньо підійшло, розкатайте його у прямокутник.

Змастіть поверхню вершковим маслом, рівномірно посипте тертим сиром і подрібненим часником із зеленню.

Покладіть його у форму для випікання.

Перед випіканням дайте тісту піднятися вдруге. Залиште його на 2 години у теплому місці при температурі 24-26°C.

Розігрійте духовку до 175°C. Випікайте хліб протягом 22-24 хвилин, поки він не стане золотистим і ароматним.

Поради:

Для начинки краще використовувати напівтвердий сир, який добре плавиться, наприклад, чедер або гауда.

Зелень можна обрати до свого смаку — петрушка, кріп або базилік ідеально доповнять аромат часнику.

Якщо хочете зробити хліб пишнішим, можна злегка змастити його поверхню молоком або яйцем перед випіканням.

Сирно-часниковий хліб ідеально пасує до будь-якої страви: його можна подати до супу, використовувати як доповнення до основних страв або насолоджуватися ним як самостійною закускою. Не бійтеся експериментувати, додавати власні улюблені інгредієнти та створювати маленькі кулінарні дива.

Смачного!

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