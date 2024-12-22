На Донеччині ворог обстріляв житлову забудову: є жертва

На Донеччині ворог завдав авіаудару по житловій забудові. Загинула людина.

Про це пише ДСНС.

"Вчора окупанти завдали авіаудару по житловому сектору селища Удачне Покровського району, внаслідок чого загинув чоловік 1999 р.н. Його тіло вилучили рятувальники з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Донеччини

Пошкоджено 11 приватних будинків. Загалом надзвичайники розібрали 1 тонну будівельних конструкцій. Роботи завершено.

Нагадаємо, російські війська обстріляли одну з ТЕС у Донецькій області. Внаслідок удару загинув енергетик, ще двоє працівників отримали поранення.

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