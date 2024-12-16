Російські війська вбили дитину біля Покровська: деталі

Неповнолітній загинув у селищі Шевченко на Донеччині.

Російські війська обстріляли селище Шевченко 11 грудня, внаслідок чого загинув місцевий мешканець – хлопець 2010 року народження.

Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація.

У МВА зазначили, що російська армія продовжує скоювати воєнні злочини проти мирного населення Донеччини.

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"За інформацією від співробітників Покровського РУП, 11 грудня внаслідок ворожого обстрілу загинув неповнолітній мешканець с. Шевченко. Хлопця, 2010 року народження, поховали на території домоволодіння за місцем проживання" , – йдеться в заяві адміністрації.

Там також звернулися з закликом до батьків, чиї діти ще залишаються у громаді:

"Ви несете відповідальність за життя та здоров’я своїх дітей. Вбережіть їх! Евакуюйтеся".

До слова, окрім убивств, за період повномасштабної війни росіяни викрали 19 500 українських дітей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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