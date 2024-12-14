ЗСУ відкинули окупантів на Покровському напрямку – DeepState

На цій ділянці фронту між ЗСУ та росіянами відбувся зустрічний бій.

Ворог почав штурм біля Піщаного в той час, як наші бійці мали проводити стабілізаційні дії військ у напрямку села Шевченко. Внаслідок цього відбувся зустрічний бій із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї.

Про це повідомили аналітики DeepState.

"За постійними просуваннями ворога, на жаль, може здатися, що не видно зусиль, які робить піхота Сил Оборони щодня", – йдеться в повідомленні.

За інформацією DeepState, приблизні сили обох сторін були рівні.

"Сили Оборони дали бій, ворог відкотився до посадок біля Шевченка. Хороших новин стає менше, тому цінуйте те, що є. І пам'ятайте, що маленька посадка на мапі це не тільки про квадратні кілометри", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, путінська армія розширює свій плацдарм на західному березі річки Оскіл в Харківській області. Після захоплення Масютівки окупанти почали просування в бік Дворічної.

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