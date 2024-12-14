Росіяни посилюють плацдарм на західному березі Осколу – DeepState про бої на Харківщині

Ситуація з підрозділами Сил Оборони в даному районі не дужа втішна.

Путінська армія розширює свій плацдарм на західному березі річки Оскіл в Харківській області. Після захоплення Масютівки окупанти почали просування в бік Дворічної.

Про це повідомили аналітики DeepState.

За їх інформацією, окупанти насичують район піхотою, закріпляються і докладають зусиль, щоб втримати зайняту місцевість. Вони також продовжують свій рух в селище Дворічна, де потроху займають населений пункт.

Через відсутність належного адміністрування в Силах оборони зачистка плацдарму не відбувається. І за словами аналітиків, ситуація в цьому районі не дуже втішна.

"Існують проблеми з бойовою підготовкою деяких бригад, а наявний підрозділ, який прибув для "гасіння пожежі" не має змоги творити "чудеса" наявними силами і засобами. Гарні відео і подача невідповідної обстановки до реальності не допоможе зробити так, щоб кацапи зникли", – йдеться в повідомленні.

У DeepState наголосили, що на даний район варто звернути увагу вищому командуванню і не допустити збільшення зони контролю противником, що може стати в майбутньому неприємним наслідком.

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби окупували кілька населених пунктів у Донецькій області.

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