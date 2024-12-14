У Росії різко збільшився попит на валянки: у чому причина

Китай, який є головним постачальником споживчих товарів та технологій у Росію, скоротив обсяги експорту на 10,4% у річному вираженні.

Через значне скорочення імпорту споживчих товарів, зокрема, із Китаю у Росії виник дефіцит зимового взуття. Цього року стрімко збільшився попит на валянки — майже на 20% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на державні статистичні дані.

Як свідчить статистика, від січня до листопада 2024 року росіяни витратили на купівлю валянок 2,41 млрд рублів - це максимальний показник за останні три роки.

Порівняно з 2022 роком зростання попиту на валянки у росіян склало 30,6%, а з 2021-го — 56,6%.

Видання зазначило, що, за даними Федеральної митної служби, імпорт взуття та текстильної продукції до Росії за січень–серпень 2024 року скоротився на 9%. Основною причиною падіння імпорту стали запроваджені за війну в Україні західні санкції, які серйозно ускладнили для російських компаній операції з банками в “дружніх країнах”, зокрема у Китаї.

Китай, який є головним постачальником споживчих товарів та технологій у Росію, скоротив обсяги експорту на 10,4% у річному вираженні, спад був зафіксований вперше від липня. Загальний товарообіг між країнами в листопаді становив 145,9 млрд юанів ($20,14 млрд), що на 5% менше за жовтневий рівень.

До кінця року ситуація посилилася через посилення платіжного контролю з боку китайських банків. У листопаді вони почали перевіряти платежі з Індії, ОАЕ та Гонконгу щодо можливого російського походження коштів.

У грудні влада КНР запровадила нові експортні обмеження, що змусило виробників та логістичні компанії тимчасово призупинити постачання низки товарів.

Нагадаємо, Росію охопила цінова криза на ринку масла, від початку року цей популярний продукт здорожчав більш, ніж на чверть, через проблеми місцевих виробників. Щоб задовольнити попит, влада РФ експортує масло з ОАЕ та Туреччини.

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