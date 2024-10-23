На економіку Росії чекає обвал: що прогнозують аналітики — Bloomberg

Зростання економіки Росії під час війни досягло свого піку. Наступного року аналітики прогнозують державі-агресорці різкий обвал економічних показників, попри активне військове виробництво.

Про це пише видання Bloomberg.

“Якою буде траєкторія зростання наступного року, залишається відкритим питання — чи буде це “м’яка” чи “жорстка” посадка для економіки”, - зазначив з цього приводу російський економіст Олег Кузьмін.

У жовтневому звіті Інституту Банку Фінляндії зазначили, що у Росії військове виробництво, яке стало причиною карколомного зростання в останні квартали, продовжує збільшуватися, але недостатньо, щоб компенсувати падіння в інших секторах економіки.

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Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо економіки Росії і тепер бачить зростання в 2025 році на рівні 1,3% проти 1,5% раніше.

У виданні зазначили, що 2023 року РФ швидко оговталася від рецесії після вторгнення, розширивши свою економіку на 3,6% щорічно завдяки витратам, пов’язаним з обороною. Однак тепер збільшення військового виробництва може відбуватися за рахунок цивільних секторів.

Композитний трекер економічної активності Bloomberg Economics, який містить близько 60 основних показників здоров’я російської економіки, показує, що активність неухильно знижується від кінця 2023 року. Це означає, що після двох років зростання приблизно на 3,5% економіка, швидше за все, сповільниться приблизно до 1%-2% у 2025 році.

За словами Андерса Олофсгарда, доцента Стокгольмського інституту перехідної економіки, ще до початку повномасштабного вторгнення перспективи зростання були похмурими, але тепер вони “ще похмуріші”.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше прогнозував, що влітку 2025 року в Російській Федерації розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціально-політичну ситуацію в країні-агресорці.

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