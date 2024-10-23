Ліквідація МСЕКів: що буде замість них і чи зникне корупція

Президент Володимир Зеленський учора, 22 жовтня, провів засідання РНБО і підписав указ, яким із 31 грудня 2024 року МСЕК буде ліквідовано. Цьому передували численні корупційні скандали, пов'язані з медико-соціальними експертними комісіями.

ТСН.ua з'ясовував, що буде замість МСЕК і чи зуміє реформа побороти корупцію.

Що таке МСЕК

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності,

МСЕК встановлює:

групу інвалідності (І, ІІ, ІІІ група);

відсоток втрати працездатності;

потребу в протезуванні;

індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю.

Довідка від МСЕК є підставою для нарахування грошової допомоги й оформлення інших соціальних пільг.

Обурення військових

Після початку повномасштабного вторгнення МСЕКи, як і ВЛК, застрягли у гучних корупційних скандалах.

Наприклад, ветеран війни Дмитро Олійник розповідав, що голова лікарської комісії у Харкові Лариса Бунічева, за словами військового, радила йому "відрізати ногу" для набуття потрібної групи інвалідності.

"Про корумпованість та неадекватність МСЕК всі знають давно. Особливо військові, яким, наприклад, з ампутаціями призначають тимчасову групу інвалідності, або повʼязують її з "побутовими травмами". Про розквіт корупції під час мобілізації взагалі мовчу", – каже медійно відомий заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Корупційні скандали

Корупційні скандали зі МСЕК виникали ледь не в усіх областях. Так, у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

У Миколаєві в очільниці обласної МСЕК виявлено понад 450 тис. дол., колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі.

Щоб приховати ці статки, посадовиця "переписала" більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.

На Рівненщині викрито 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації.

Особливе обурення українців викликала інформація, що голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 49 прокурорів області. Як виявилося, така практика була поширена не лише на Хмельниччині.

За даними службового розслідування Офісу генпрокурора, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

"Згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення. В Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення", – йдеться в повідомленні.

Це далеко не повний перелік скандалів.

Загалом СБУ від початку року оголосила про підозру 64 посадовцям МСЕК і скасувала понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

Пережиток радянщини

Народний депутат із фракції" Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Дмитро Гурін вважає, що МСЕК – це наслідок радянщини.

"Загалом вся ідея МСЕК полягає в тому, аби видати людині статус інвалідності і забути про цю людину. Як радянський спадок воно в нас продовжувало діяти впродовж цих усіх років", – каже нардеп в коментарі NV.

Гурін зауважив, що під час війни, коли статус інвалідності став можливістю не йти до армії, МСЕК "стали розсадником корупції".

Причиною корумпованості МСЕК виконавчий директор ГО "Разом проти корупції" Михайло Серебряков називає те, що там працювали люди, які десятки років не змінювались.

"МСЕК закостенілі, тобто ти можеш бути на цій посаді і продавати інвалідність буквально десятки років. Звідки такі великі корупційні заробітки? Такі схеми не робляться за пів року. Хто б не замінив МСЕК, там повинно бути дуже серйозна ротація", – вважає Серебряков.

Уряд говорить про європейську модель: що це означає

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що замість МСЕК буде запроваджена "цифрова прозора модель для відповідних визначень". Що конкретно це означає, він не пояснив.

"Я доручив міністрові охорони здоров’я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи, а також законопроекти на розгляд Кабінету міністрів для того, щоб завершили реформу – ліквідацію МСЕК і запровадження нової європейської моделі", – повідомив Шмигаль.

Дмитро Гурін підтверджує, що планується запровадити європейську модель, основна відмінність якої – ціль установлення статусу інвалідності.

"Якщо раніше в нас людині просто встановлювали статус, давали якісь дуже невеликі гроші пенсії і на цьому було все, то тепер сенс оцінки функціональності полягає в тому, як нам повернути людину до повноцінного життя", – каже нардеп.

Цифровізація і боротьба з корупцією

За словами Ляшка, після того, як МСЕК призупинять свою діяльність як окремі юридичні особи, їхні функції буде передано кластерним і надкластерним лікарням.

Усі ці лікарні підключені до Електронної системи охорони здоров'я. І рішення про встановлення інвалідності ухвалюватимуться на підставі даних з ЕСОЗ. Завдяки цьому можна буде чітко відстежувати, який лікар, коли і який діагноз вносить, які дослідження і коли проводилися.

"Плюс ми можемо відстежувати у автоматичному режимі аномальні речі або діагнози, пов'язані або з лікарнею, або з конкретним лікарем, і працювати на упередження, і працювати з ними, щоб не було жодних потенційних зловживань", – додав Ляшко.

Натомість нардепка Оксана Савчук вчора заявила, цифровізація не розв'яже всі проблеми медико-соціальної експертної комісії. За її словами, потрібні радикальні дії.

"Я би не хотіла, щоб ми все зводили до цифровізації, бо доступ у цих систем теж у когось є. Тому треба подвійно прозорий механізм, як і кому буде надаватися інвалідність", – вважає депутатка.

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