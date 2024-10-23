Ликвидация МСЭКов: что будет вместо них и исчезнет ли коррупция

Президент Владимир Зеленский вчера, 22 октября, провел заседание СНБО и подписал указ, которым с 31 декабря 2024 года МСЭК будет ликвидирован. Этому предшествовали многочисленные коррупционные скандалы, связанные с медико-социальными экспертными комиссиями.

ТСН.ua выяснял, что будет вместо МСЭК и сумеет ли реформа побороть коррупцию.

Что такое МСЭК

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) — специальное учреждение в системе здравоохранения, проводящее экспертизу лицам, обращающимся для установления инвалидности,

МСЭК устанавливает:

группу инвалидности (I, II, III группа);

процент утраты трудоспособности;

потребность в протезировании;

индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью.

Справка МСЭК является основанием для начисления денежной помощи и оформления других социальных льгот.

Возмущение военных

После начала полномасштабного вторжения МСЭК, как и ВВК, застряли в громких коррупционных скандалах.

Например, ветеран войны Дмитрий Олейник рассказывал, что глава врачебной комиссии в Харькове Лариса Буничева, по словам военного, советовала ему "отрезать ногу" для получения нужной группы инвалидности.

"О коррумпированности и неадекватности МСЭК все знают давно. Особенно военные, которым, например, с ампутациями назначают временную группу инвалидности или связывают ее с "бытовыми травмами". О расцвете коррупции во время мобилизации вообще молчу", — говорит медийно известный заместитель командира Третьей. отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Коррупционные скандалы

Коррупционные скандалы с МСЭК возникали едва ли не во всех областях. Так, у руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.

В Николаеве в главе областной МСЭК выявлено более 450 тыс. долл., коллекцию золотых изделий и три незадекларированных квартиры в Одессе.

Чтобы скрыть это состояние, чиновник "переписала" большинство имущества на своего сына — студента медицинского университета, который имеет российское гражданство.

В Ровенской области разоблачены 29 представителей местных МСЭК и врачебно-консультативных комиссий, которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Особое возмущение украинцев вызвала информация, что глава Хмельницкой МСЭК оформила инвалидность для 49 прокуроров области. Как оказалось, такая практика была распространена не только в Хмельницкой области.

По данным служебного расследования Офиса генпрокурора, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, обнаружен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

"Согласно обработанной на данный момент информации, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего количества работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения. В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

Это далеко не полный список скандалов.

В общей сложности СБУ с начала года объявила о подозрении 64 должностным лицам МСЭК и отменила более 4 тысяч выводов об инвалидности.

Пережиток советщины

Народный депутат из фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Дмитрий Гурин считает, что МСЭК – следствие советщины.

"В целом вся идея МСЭК состоит в том, чтобы выдать человеку статус инвалидности и забыть об этом человеке. Как советское наследие оно у нас продолжало действовать на протяжении всех этих лет", – говорит нардеп в комментарии NV.

Гурин отметил, что во время войны, когда статус инвалидности стал возможностью не идти в армию, МСЭК "стали рассадником коррупции".

Причиной коррумпированности МСЭК исполнительный директор ОО "Итого против коррупции" Михаил Серебряков называет то, что там работали люди, которые десятки лет не менялись.

"МСЭК закостенели, то есть ты можешь быть на этом посту и продавать инвалидность буквально десятки лет. Откуда такие большие коррупционные заработки? Такие схемы не делаются за полгода. Кто бы ни заменил МСЭК, там должна быть очень серьезная ротация", – считает Серебряков.

Правительство говорит о европейской модели: что это значит

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что вместо МСЭК будет введена "цифровая прозрачная модель для соответствующих определений". Что именно это значит, он не объяснил.

"Я поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы, а также законопроекты на рассмотрение Кабинета министров для того, чтобы завершили реформу – ликвидацию МСЭК и введение новой европейской модели", – сообщил Шмыгаль.

Дмитрий Гурин подтверждает, что планируется ввести европейскую модель, основное отличие которой – цель установления статуса инвалидности.

"Если раньше у нас человеку просто устанавливали статус, давали какие-то очень небольшие деньги пенсии и на этом было все, то теперь смысл оценки функциональности состоит в том, как нам вернуть человека к полноценной жизни", – говорит нардеп.

Цифровизация и борьба с коррупцией

По словам Ляшко, после того, как МСЭК приостановят свою деятельность как отдельные юридические лица, их функции будут переданы кластерным и сверхкластерным больницам.

Все эти больницы подключены к электронной системе здравоохранения. И решения об установлении инвалидности будут приниматься на основании данных по ЕСОЗ. Благодаря этому можно будет четко отслеживать, какой врач, когда и какой диагноз вносит, какие исследования и когда проводились.

"Плюс мы можем отслеживать в автоматическом режиме аномальные вещи или диагнозы, связанные либо с больницей, либо с конкретным врачом, и работать на предубеждения, и работать с ними, чтобы не было никаких потенциальных злоупотреблений", – добавил Ляшко.

Зато нардепка Оксана Савчук вчера заявила, что цифровизация не решит все проблемы медико-социальной экспертной комиссии. По ее словам, нужны радикальные действия.

"Я бы не хотела, чтобы мы все сводили к цифровизации, потому что доступ у этих систем тоже у кого-то есть. Поэтому нужен вдвойне прозрачный механизм, как и кому будет предоставляться инвалидность", — считает депутат.

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