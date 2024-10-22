Ликвидация МСЭК: Шмыгаль сообщил о первых кадровых решениях

Он подтвердил, что до конца этого года МСЭК будут ликвидированы, а будет введена "новая европейская модель".

Министр здравоохранения уже уволил руководство центральной Медико-социальной экспертной комиссии, а также руководство профильного департамента Минздрава, отвечавшего за координацию деятельности МСЭК.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона "Единые новости".

"Решение, которое было принято во время СНБО и уже воплощено министром здравоохранения — это ряд кадровых приказов об увольнении, в частности уволено руководство центральной Медико-социальной экспертной комиссии, уволены также руководители профильного департамента Минздрава, который отвечал за координацию деятельности МСЭК. Эти решения министром реализованы уже сегодня", – заверил глава правительства.

Что будет вместо МСЭК

Он подтвердил, что до конца этого года МСЭК будут ликвидированы, а будет введена цифровая прозрачная модель для соответствующих определений.

"Сегодня я поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы, а также законопроекты на рассмотрение Кабинета министров для того, чтобы завершили реформу – ликвидацию МСЭК и введение новой европейской модели", – сообщил Шмыгаль.

Также он анонсировал проверку и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, выданных МСЭКами, особенно для должностных лиц.

"Все проверки будут проведены не позднее трех месяцев — то есть достаточно оперативно должны быть реализованы все эти меры, чтобы устранить весь этот позор, который происходит в МСЭК", — подытожил премьер-министр.

Напомним, сегодня, 22 октября, президент Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК. Позже на сайте главы государства был опубликован указ о ликвидации МСЭКов.

На фоне скандала с МСЭК генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.

Со своей стороны в СБУ отчитались, что с начала года объявили о подозрении 64 должностным лицам МСЭК и отменили более 4 тысяч выводов об инвалидности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Громкие скандалы с МСЭК спровоцировали ЦУНАМИ УВОЛЬНЕНИЙ

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.