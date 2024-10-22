На встрече с Путиным Цзиньпин заговорил о "незыблемой дружбе" с РФ

Российский диктатор Владимир Путин встретился с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани. Они обсудили дальнейшее углубление сотрудничества между странами.

Лидер Кремля Владимир Путин заявил, что российско-китайское сотрудничество по мировым делам якобы выступает одним из главных "стабилизирующих факторов" на мировой арене.

Об этом он заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

"За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Наше многоплановое сотрудничество имеет равноправное, взаимовыгодное и абсолютно неконъюнктурный характер", – сказал диктатор РФ.

Путин отметил, что после прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на "негативное внешнее влияние", сохраняют динамику экономического роста и экономического взаимодействия.

"В январе-августе товарооборот, по нашим данным, увеличился на 4,5 процента. По китайской статистике есть небольшая разница. Но в целом положительная тенденция сохраняется", — сказал Путин.

По его словам, успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и многих других отраслях. Так, в Татарстане построен и новый логистический центр, который используется для грузоперевозок между РФ и Китаем.

Путин отметил, что российско-китайское сотрудничество по мировым делам выступает "одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене", а Москва и Пекин намерены и дальше наращивать координацию на всех многосторонних площадках с целью "обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка".

Со своей стороны глава КНР Си Цзиньпин заявил, что в условиях "невиданной за столетие тектонической трансформации" международная ситуация переживает серьезные изменения и потрясения.

"Но это не может поколебать мое убеждение в незыблемости стратегического выбора двух стран в пользу твердой взаимной поддержки, незыблемости глубокой многовековой дружбы между нашими странами и незыблемости чувства долга Китая и России как великих держав", — заявил Цзиньпин.

Напомним, ранее заместитель председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся сделал заявление об углублении сотрудничества с армией РФ. Мол, страны хотят вывести отношения "на самый высокий уровень за всю историю".

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