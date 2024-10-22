Ліквідація МСЕК: Шмигаль повідомив про перші кадрові рішення

Він підтвердив, що до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані, а натомість буде запроваджена "нова європейська модель".

Міністр охорони здоров’я уже звільнив керівництво центральної Медико-соціальної експертної комісії, а також керівництво профільного департаменту МОЗ, який відповідав за координацію діяльності МСЕК.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Рішення, яке було ухвалене під час РНБО і яке вже втілене міністром охорони здоров’я – це низка кадрових наказів про звільнення, зокрема звільнено керівництво центральної Медико-соціальної експертної комісії, звільнені також керівники профільного департаменту Мінздраву, який відповідав за координацію діяльності МСЕК. Ці рішення міністром реалізовані вже сьогодні", – запевнив голова уряду.

Що буде замість МСЕК

Він підтвердив, що до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані, а натомість буде запроваджена цифрова прозора модель для відповідних визначень.

"Сьогодні я доручив міністрові охорони здоров’я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи, а також законопроекти на розгляд Кабінету міністрів для того, щоб завершили реформу – ліквідацію МСЕК і запровадження нової європейської моделі", – повідомив Шмигаль.

Також він анонсував перевірку та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕКами, особливо для посадовців.

"Всі перевірки будуть здійснені не пізніше трьох місяців – тобто доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи, щоб усунути всю цю ганьбу, яка відбувається в МСЕКах", – підсумував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтя, президент Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК. Пізніше на сайті глави держави було опубліковано указ про ліквідацію МСЕКів.

На тлі скандалу зі МСЕК генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Зі свого боку в СБУ прозвітували, що від початку року оголосили про підозру 64 посадовцям МСЕК і скасували понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Гучні скандали з МСЕК спровокували ЦУНАМІ ЗВІЛЬНЕНЬ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.