Ліквідація МСЕК: Шмигаль повідомив про перші кадрові рішення

Він підтвердив, що до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані, а натомість буде запроваджена "нова європейська модель".
Міністр охорони здоров’я уже звільнив керівництво центральної Медико-соціальної експертної комісії, а також керівництво профільного департаменту МОЗ, який відповідав за координацію діяльності МСЕК.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Рішення, яке було ухвалене під час РНБО і яке вже втілене міністром охорони здоров’я – це низка кадрових наказів про звільнення, зокрема звільнено керівництво центральної Медико-соціальної експертної комісії, звільнені також керівники профільного департаменту Мінздраву, який відповідав за координацію діяльності МСЕК. Ці рішення міністром реалізовані вже сьогодні", – запевнив голова уряду.
Що буде замість МСЕК
Він підтвердив, що до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані, а натомість буде запроваджена цифрова прозора модель для відповідних визначень.
"Сьогодні я доручив міністрові охорони здоров’я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи, а також законопроекти на розгляд Кабінету міністрів для того, щоб завершили реформу – ліквідацію МСЕК і запровадження нової європейської моделі", – повідомив Шмигаль.
Також він анонсував перевірку та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕКами, особливо для посадовців.
"Всі перевірки будуть здійснені не пізніше трьох місяців – тобто доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи, щоб усунути всю цю ганьбу, яка відбувається в МСЕКах", – підсумував прем’єр-міністр.
Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтя, президент Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК. Пізніше на сайті глави держави було опубліковано указ про ліквідацію МСЕКів.
На тлі скандалу зі МСЕК генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.
Зі свого боку в СБУ прозвітували, що від початку року оголосили про підозру 64 посадовцям МСЕК і скасували понад 4 тисячі висновків про інвалідність.
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Гучні скандали з МСЕК спровокували ЦУНАМІ ЗВІЛЬНЕНЬ