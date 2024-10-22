В Україні ліквідують МСЕК – указ Зеленського

Ліквідація медико-соціальних експертних комісій запланована від 31 грудня 2024 року.

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроектів про ліквідацію МСЕК.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Глава держави підписав указ №732/2024, яким увів в дію рішення РНБО "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів".

Як передає "Судово-юридична газета", упродовж трьох наступних місяців в Україні перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Необґрунтовані рішення переглянуть.

Також Кабмін повинен забезпечити проведення разом з Пенсійним фондом, ДБР, Нацполіцією, СБУ аудит нарахувань пенсійних виплат за інвалідністю посадовим особам державних органів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що корупція у МСЕК – це внутрішній ворог України. Сьогодні президент Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК.

На тлі скандалу зі МСЕК генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Зі свого боку в СБУ прозвітували, що від початку року оголосили про підозру 64 посадовцям МСЕК і скасували понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

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