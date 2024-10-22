Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку

Генеральний прокурор України Андрій Костін оголосив про своє звільнення з посади через скандали, пов'язані з оформленням інвалідності прокурорами.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України. Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність", - сказав він, чому прийняв таке рішення.

Він висловив вдячність президенту України та Верховній Раді за довіру, але зазначила, що в цій ситуації вважає правильним звільнитися з посади.

Нагадаємо, що у органах прокуратури може бути втричі більше осіб з інвалідністю, ніж серед населення в цілому, а серед начальників цей показник досягає 38%.

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