"Шахтар" сенсаційно переміг "Арсенал" у матчі Юнацької ліги УЄФА

Це друга перемога для юнацької команди "гірників" у турнірі.

Донецький "Шахтар" обіграв лондонський "Арсенал" в матчі третього туру Юнацької ліги УЄФА. Зустріч на стадіоні "Медоу Парк" в англійському місті Боремвуд завершилася з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цьому поєдинку "гірники" забили на 14-й хвилині – Валентин Галонський замкнув простріл з правого флангу точним ударом у дальній кут.

Таким чином, підопічним Олексія Бєліка вдалося створити гучну сенсацію, адже перед матчем англійська команда вважалася фаворитом у букмекерів. На перемогу "Арсенала" приймалися ставки з коефіцієнтом 1,69. Звитяга донеччан оцінювалася коефіцієнтом 4,80.

Для юнацької команди "гірників" це вже друга перемога в турнірі. У першому турі "Шахтар" U-19 здобув перемогу над "Болоньєю" (4:3), а потім програв "Аталанті" (0:3).

Своєю чергою, "Арсенал" U-19 зазнав другої поразки. На старті турніру "каноніри" поступилися "Аталанті" (1:4), після чого обіграли ПСЖ (1:0).

Відтак "Шахтар" U-19 має 6 очок після трьох матчів та піднявся на восьме місце в загальній турнірній таблиці Юнацької ліги УЄФА. "Арсенал" посідає 26-ту сходинку, маючи у своєму активі три бали.

У наступному турі Юнацької ліги УЄФА "гірники" 6 листопада протистоятимуть швейцарському "Янг Бойз", а лондонці того ж дня на виїзді позмагаються з міланським "Інтером".

Нагадаємо, матч дорослих команд "Арсенала" та "Шахтаря" в рамках третього туру основної стадії Ліги чемпіонів також відбудеться сьогодні, 22 жовтня. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Арсенал" – "Шахтар" доступна на нашому сайті.

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