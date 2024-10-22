Рома – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи

У четвер, 24 жовтня, київське "Динамо" зіграє з італійською "Ромою" в матчі третього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Стадіо Олімпіко" у Римі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У стартовому турі другого за престижністю євротурніру "Динамо" розгромно програло італійському "Лаціо" (0:3), а потім поступилося німецькому "Гоффенгайму" (0:2). "Рома" спочатку зіграла внічию з іспанським "Атлетиком" Більбао (1:1), після чого зазнала сенсаційної поразки від шведського "Ельфсборга" (0:1).

Перед третім туром "Динамо" посідає передостаннє, 35-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка. "Рома" посідає 27-му позицію, маючи у своєму активі один заліковий бал.

Де дивитися матч Рома – Динамо

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Прогнози букмекерів на матч Рома – Динамо

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають представника Серії А. На перемогу римлян, у складі яких виступає український форвард Артем Довбик, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,53. Нічия – 4,40. Виграш підопічних Олександра Шовковського – 6,30.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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