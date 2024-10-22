Рома – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 24 октября, киевское "Динамо" сыграет с итальянской "Ромой" в матче третьего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

В стартовом туре второго по престижности евротурнира "Динамо" разгромно проиграло итальянскому "Лацио" (0:3), а затем уступило немецкому "Хоффенхайму" (0:2). "Рома" сначала сыграла вничью с испанским "Атлетиком" Бильбао (1:1), после чего потерпела сенсационное поражение от шведского "Эльфсборга" (0:1).

Перед третьим туром "Динамо" занимает предпоследнее, 35-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка. "Рома" занимает 27-ю позицию, имея в своем активе один зачетный балл.

Где смотреть матч Рома – Динамо

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Прогнозы букмекеров на матч Рома – Динамо

Абсолютным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают представителя Серии А. На победу римлян, в составе которых выступает украинский форвард Артем Довбик, принимаются ставки с коэффициентом 1,53. Ничья – 4,40. Выигрыш подопечных Александра Шовковского – 6,30.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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