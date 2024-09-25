Два удаления и разгром: "Динамо" проиграло "Лацио" на старте Лиги Европы (видео)

Киевское "Динамо" разгромно уступило римскому "Лацио" в матче первого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Номинально домашний для украинского клуба поединок на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 0:3 .

Римляне вышли вперед уже на 5-й минуте встречи – Булайе Диа получил передачу от Педро и из пределов штрафной низом пробил в правый угол.

На 19-й минуте главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский был вынужден делать замену – повреждение получил новичок киевлян, колумбийский защитник Брайан Себальос. Вместо него на поле вышел Кристиан Биловар.

На 34-й минуте "орлам" удалось удвоить свое преимущество в счете – Матиас Весино разрезной передачей вывел Олувафисайо Деле-Баширу один на один с Георгием Бущаном и тот вколотил мяч в правую "девятку".

А спустя еще минуту счет стал разгромным – Диа оформил дубль, ударом головой замкнув подачу Деле-Баширу с правого фланга.

На старте второго тайма подопечные Марко Барони могли забивать в четвертый раз, но Бущан перевел в штангу удар Педро с левого фланга штрафной.

На 72-й минуте "Динамо" еще и осталось в меньшинстве – Максим Брагару, который восемь минут до этого вышел на замену вместо Андрея Ярмоленко, получил прямую красную карточку за то, что в борьбе сзади наступил на ногу Маттии Дзакканьи.

Через десять минут составы команд сравнялись – нападающий римлян Тиджани Нослин, который несколькими минутами ранее вышел на замену, локтем заехал в лицо Владиславу Дубинчаку, за что был наказан прямой красной карточкой.

Однако забить хотя бы гол престижа динамовцы все равно не сумели, несмотря на 12 ударов за весь матч (в створ ворот – 7). К слову, у "Лацио" тоже 12 ударов (в створ ворот – 6).

Обзор матча "Динамо" – "Лацио"

Будет добавлен в скором времени.

В обновленном формате Лиги Европы все 36 команд выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Все соперники "Динамо" в основном раунде Лиги Европы: "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Виктория" Пльзень (Чехия), РФШ (Латвия), "Хоффенхайм" (Германия).

Во втором туре Лиги Европы киевляне 3 октября на выезде сыграют с немецким "Хоффенхаймом", а "Лацио" в тот же день примет французскую "Ниццу".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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