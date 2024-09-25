Мбаппе получил травму: на сколько выбыл лидер "Реала"

Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил травму в матче 7-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса".

Как сообщает официальный сайт "сливочных", 25-летнему французу диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги. В ближайшее время он будет находиться под наблюдением врачей.

Ожидается, что для восстановления Мбаппе понадобится около трех недель.

Таким образом, из-за травмы нападающий пропустит матчи против "Атлетико" и "Вильярреала" в чемпионате Испании, а также с "Лиллем" в Лиге чемпионов.

Мбаппе стал игроком "Реала" летом 2024 года. В этом сезоне Килиан провел за мадридский клуб девять матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и одним ассистом.

После победы над "Алавесом" подопечные Карло Анчелотти с 17 очками поднялись на второе место в турнирной таблице Примеры. Мадридцы на один балл отстают от "Барселоны", которая сыграла на один матч меньше.

В следующем туре испанского чемпионата "Реал" 29 сентября на выезде в мадридском дерби встретится с "Атлетико".

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