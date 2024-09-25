Мбаппе отримав травму: на скільки вибув лідер "Реала"

Зірковий форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе отримав травмув матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги проти "Алавеса".

Як повідомляє офіційний сайт "вершкових", 25-річному французу діагностували пошкодження двоголового м'яза стегна лівої ноги. Найближчим часом він перебуватиме під наглядом лікарів.

Очікується, що на відновлення Мбаппе знадобиться близько трьох тижнів.

Таким чином, через травму нападник пропустить матчі проти "Атлетіко" та "Вільярреала" у чемпіонаті Іспанії, а також з "Ліллем" у Лізі чемпіонів.

Мбаппе став гравцем "Реала" влітку 2024 року. Цього сезону Кіліан провів за мадридський клуб дев'ять матчів у всіх турнірах, відзначившись сімома голами і одним асистом.

Після перемоги над "Алавесом" підопічні Карло Анчелотті з 17 очками піднялися на друге місце в турнірній таблиці Примери. Мадридці на один бал відстають від "Барселони", яка зіграла на один матч менше.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Реал" 29 вересня на виїзді в мадридському дербі зустрінеться з "Атлетіко".

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