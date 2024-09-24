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Лига Европы: расписание и результаты матчей первого тура

Лига Европы: расписание и результаты матчей первого тура

Лига Европы / Фото: Associated Press

Киевское "Динамо" будет стартовать во втором по престижности еврокубке поединком против римского "Лацио".

25-26 сентября будут сыграны матчи первого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", в среду, 25 сентября, на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге проведет номинально домашний поединок против римского "Лацио".

В четверг, 26 сентября, "Рома" украинского форварда Артема Довбика на своем стадионе встретится с "Атлетиком" Бильбао.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Все соперники "Динамо" в основном раунде Лиги Европы: "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Виктория" Пльзень (Чехия), РФШ (Латвия), "Хоффенхайм" (Германия).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР
Среда, 25 сентября
19:45 АЗ АЛКМАР   _:_   ЭЛЬФСБОРГ
19:45 БУДЕТ-ГЛИМТ   _:_   ПОРТУ
22:00 АНДЕРЛЕХТ   _:_   ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 ГАЛАТАСАРАЙ   _:_   ПАОК
22:00 ДИНАМО КИЕВ   _:_   ЛАЦИО
22:00 ЛУДОГОРЕЦ   _:_   СЛАВИЯ ПРАГА
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ТВЕНТЕ
22:00 МИТЬЮЛЛАНД   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
22:00 НИЦЦА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Четверг, 26 сентября
19:45 МАЛЬМЕ   _:_   РЕЙНДЖЕРС
19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ   _:_   ЮНИОН
22:00 АЙНТРАХТ   _:_   ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
22:00 АЯКС   _:_   БЕШИКТАШ
22:00 БРАГА   _:_   МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
22:00 ЛИОН   _:_   ОЛИМПИАКОС
22:00 РОМА   _:_   АТЛЕТИК БИЛЬБАО
22:00 ФКСБ   _:_   РФШ
22:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   КАРАБАХ

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