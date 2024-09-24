Лига Европы: расписание и результаты матчей первого тура

Киевское "Динамо" будет стартовать во втором по престижности еврокубке поединком против римского "Лацио".

25-26 сентября будут сыграны матчи первого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", в среду, 25 сентября, на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге проведет номинально домашний поединок против римского "Лацио".

В четверг, 26 сентября, "Рома" украинского форварда Артема Довбика на своем стадионе встретится с "Атлетиком" Бильбао.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Все соперники "Динамо" в основном раунде Лиги Европы: "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Виктория" Пльзень (Чехия), РФШ (Латвия), "Хоффенхайм" (Германия).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25

1 ТУР Среда, 25 сентября 19:45 АЗ АЛКМАР _:_ ЭЛЬФСБОРГ 19:45 БУДЕТ-ГЛИМТ _:_ ПОРТУ 22:00 АНДЕРЛЕХТ _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 ГАЛАТАСАРАЙ _:_ ПАОК 22:00 ДИНАМО КИЕВ _:_ ЛАЦИО 22:00 ЛУДОГОРЕЦ _:_ СЛАВИЯ ПРАГА 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ТВЕНТЕ 22:00 МИТЬЮЛЛАНД _:_ ХОФФЕНХАЙМ 22:00 НИЦЦА _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД Четверг, 26 сентября 19:45 МАЛЬМЕ _:_ РЕЙНДЖЕРС 19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ ЮНИОН 22:00 АЙНТРАХТ _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ 22:00 АЯКС _:_ БЕШИКТАШ 22:00 БРАГА _:_ МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ 22:00 ЛИОН _:_ ОЛИМПИАКОС 22:00 РОМА _:_ АТЛЕТИК БИЛЬБАО 22:00 ФКСБ _:_ РФШ 22:00 ТОТТЕНХЭМ _:_ КАРАБАХ

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