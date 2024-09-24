Лига Европы: расписание и результаты матчей первого тура

Киевское "Динамо" будет стартовать во втором по престижности еврокубке поединком против римского "Лацио".
25-26 сентября будут сыграны матчи первого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.
Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", в среду, 25 сентября, на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге проведет номинально домашний поединок против римского "Лацио".
В четверг, 26 сентября, "Рома" украинского форварда Артема Довбика на своем стадионе встретится с "Атлетиком" Бильбао.
В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).
Все соперники "Динамо" в основном раунде Лиги Европы: "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Виктория" Пльзень (Чехия), РФШ (Латвия), "Хоффенхайм" (Германия).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР
|Среда, 25 сентября
|19:45
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|ЭЛЬФСБОРГ
|19:45
|БУДЕТ-ГЛИМТ
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|ПАОК
|22:00
|ДИНАМО КИЕВ
|_:_
|ЛАЦИО
|22:00
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|СЛАВИЯ ПРАГА
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ТВЕНТЕ
|22:00
|МИТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|22:00
|НИЦЦА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Четверг, 26 сентября
|19:45
|МАЛЬМЕ
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|ЮНИОН
|22:00
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|22:00
|АЯКС
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|БРАГА
|_:_
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|22:00
|ЛИОН
|_:_
|ОЛИМПИАКОС
|22:00
|РОМА
|_:_
|АТЛЕТИК БИЛЬБАО
|22:00
|ФКСБ
|_:_
|РФШ
|22:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|КАРАБАХ
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