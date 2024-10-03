"Динамо" уступило "Хоффенхайму" во втором матче основного раунда Лиги Европы (видео)

Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Хоффенхайма" в матче второго тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок в немецком городе Зинсхайм завершился со счетом 2:0 .

Представитель Бундеслиги открыл счет в середине первого тайма. На 22-й минуте Адам Гложек расстрелял ворота Георгия Бущана после передачи Валентена Жандре с правого фланга.

На 60-й минуте немецкий клуб упрочил свое преимущество в счете. Гложек обыгрался с Андреем Крамаричем и с полукруга штрафной отправил мяч в правый нижний угол, оформив дубль.

Переломить ход встречи "бело-синие" не сумели, нанеся за весь матч лишь один удар в створ ворот против шести у соперника. По общему количеству ударов счет 19:8 в пользу команды Пеллегрино Матараццо.

Обзор матча "Хоффенхайм" – "Динамо"

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

В стартовом туре второго по престижности евротурнира "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3), а "Хоффенхайм" сыграл вничью с датским "Митьюлландом" (1:1).

В третьем туре Лиги Европы подопечные Александра Шовковского 24 октября на выезде сыграют с итальянской "Ромой" украинского форварда Артема Довбика, а "Хоффенхайм" в тот же день в гостях сразится с португальским "Порту".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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