"Шахтер" с травмой Степаненко разгромно проиграл "Аталанте" в Лиге чемпионов (видео)

"Горнякам" не удалось зацепиться за очки в игре против действующего победителя Лиги Европы.

Донецкий "Шахтер" разгромно проиграл итальянской "Аталанте" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 0:3 .

В первом тайме "бергамаски" дважды отличились в воротах чемпиона Украины. На 21-й минуте счет открыл Берат Джимсити после розыгрыша штрафного и подачи Адемолы Лукмана.

На 41-й минуте Лукман забил сам, в одно касание из пределов штрафной замкнув передачу от Сеада Колашинаца.

Сразу после перерыва действующий победитель Лиги Европы отправил третий мяч в ворота "оранжево-черных" – на 48-й минуте Рауль Белланова ударом головой завершил подачу с левого фланга штрафной от Давиде Дзаппакосты.

Добавим, что на 62-й минуте капитан "горняков" Тарас Степаненко потянул мышцу и из-за травмы был заменен на Артема Бондаренко.

Ответить хотя бы одним голом и избежать разгрома подопечные Марино Пушича не сумели.

Обзор матча "Шахтер" – "Аталанта"

Будет добавлен в скором времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

В первом туре самого престижного евротурнира "Шахтер" сыграл вничью против итальянской "Болоньи" (0:0), а "Аталанта" разделила очки с лондонским "Арсеналом" (0:0).

В третьем туре Лиги чемпионов "горняки" 22 октября на выезде сыграют с лондонским "Арсеналом", а подопечные Джан Пьеро Гасперини днем ​​позже примут шотландский "Селтик".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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