Лига Европы: расписание и результаты матчей третьего тура

В 3-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" встретится с итальянской "Ромой".

23-24 октября состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", 24 октября в Риме сыграет против итальянской "Ромы" украинского форварда Артема Довбика.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Среда, 23 октября 17:30 БРАГА _:_ БУДЕ-ГЛИМТ 17:30 ГАЛАТАСАРАЙ _:_ ЭЛЬФСБОРГ Четверг, 24 октября 19:45 АЙНТРАХТ _:_ РФШ 19:45 КАРАБАХ _:_ АЯКС 19:45 МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 19:45 МИТЬЮЛЛАНД _:_ ЮНИОН 19:45 ПАОК _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ 19:45 РОМА _:_ ДИНАМО КИЕВ 19:45 ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ НИЦЦА 22:00 АНДЕРЛЕХТ _:_ ЛУДОГОРЕЦ 22:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО _:_ СЛАВИЯ ПРАГА 22:00 ЛИОН _:_ БЕШИКТАШ 22:00 МАЛЬМЕ _:_ ОЛИМПИАКОС 22:00 ПОРТУ _:_ ХОФФЕНХАЙМ 22:00 РЕЙНДЖЕРС _:_ ФКСБ 22:00 ТВЕНТЕ _:_ ЛАЦИО 22:00 ТОТТЕНХЭМ _:_ АЗ АЛКМАР 22:00 ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

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