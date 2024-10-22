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Лига Европы: расписание и результаты матчей третьего тура

Лига Европы: расписание и результаты матчей третьего тура

Трофей Лиги Европы / Фото: Associated Press

В 3-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" встретится с итальянской "Ромой".

23-24 октября состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", 24 октября в Риме сыграет против итальянской "Ромы" украинского форварда Артема Довбика.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Среда, 23 октября
17:30 БРАГА   _:_   БУДЕ-ГЛИМТ
17:30 ГАЛАТАСАРАЙ   _:_   ЭЛЬФСБОРГ
Четверг, 24 октября
19:45 АЙНТРАХТ   _:_   РФШ
19:45 КАРАБАХ   _:_   АЯКС
19:45 МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
19:45 МИТЬЮЛЛАНД   _:_   ЮНИОН
19:45 ПАОК   _:_   ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
19:45 РОМА   _:_   ДИНАМО КИЕВ
19:45 ФЕРЕНЦВАРОШ   _:_   НИЦЦА
22:00 АНДЕРЛЕХТ   _:_   ЛУДОГОРЕЦ
22:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО   _:_   СЛАВИЯ ПРАГА
22:00 ЛИОН   _:_   БЕШИКТАШ
22:00 МАЛЬМЕ   _:_   ОЛИМПИАКОС
22:00 ПОРТУ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
22:00 РЕЙНДЖЕРС   _:_   ФКСБ
22:00 ТВЕНТЕ   _:_   ЛАЦИО
22:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   АЗ АЛКМАР
22:00 ФЕНЕРБАХЧЕ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

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