Лига Европы: расписание и результаты матчей третьего тура

В 3-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" встретится с итальянской "Ромой".
23-24 октября состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.
Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", 24 октября в Риме сыграет против итальянской "Ромы" украинского форварда Артема Довбика.
В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Среда, 23 октября
|17:30
|БРАГА
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|17:30
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|ЭЛЬФСБОРГ
|Четверг, 24 октября
|19:45
|АЙНТРАХТ
|_:_
|РФШ
|19:45
|КАРАБАХ
|_:_
|АЯКС
|19:45
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19:45
|МИТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ЮНИОН
|19:45
|ПАОК
|_:_
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|19:45
|РОМА
|_:_
|ДИНАМО КИЕВ
|19:45
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|НИЦЦА
|22:00
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦ
|22:00
|АТЛЕТИК БИЛЬБАО
|_:_
|СЛАВИЯ ПРАГА
|22:00
|ЛИОН
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ОЛИМПИАКОС
|22:00
|ПОРТУ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|22:00
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ФКСБ
|22:00
|ТВЕНТЕ
|_:_
|ЛАЦИО
|22:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|АЗ АЛКМАР
|22:00
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также:
Рома – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей третьего тура
Арсенал – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов