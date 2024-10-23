Рома – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 24 октября, киевское "Динамо" сыграет с итальянской "Ромой" в матче третьего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Перед третьим туром "Динамо" занимает предпоследнее, 35-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка. "Рома", в составе которой выступает украинский форвард Артем Довбик, с одним зачетным баллом занимает 27-ю позицию.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Рома" – "Динамо".