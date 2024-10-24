Гол и два ассиста Мудрика помогли "Челси" одержать разгромную победу в Лиге конференций (видео)

Михаил отметился тремя результативными действиями в игре с "Панатинаикосом".

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде разгромил "Панатинаикос" в матче второго тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25. Поединок на Олимпийском стадионе в Афинах завершился со счетом 1:4 .

Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл до финального свистка. Украинец стал одним из героев встречи, записав в свой актив сразу три результативных действия.

На 22-й минуте счет в матче открыл Жоау Фелиш, воспользовавшись передачей Мудрика. На 49-й минуте Михаил забил и сам, ассистировал ему Педру Нету. Для украинца это первый гол в этом сезоне за лондонский клуб.

На 55-й минуте Мудрик отметился третьим результативным действием за игру, снова ассистировав на Фелиша. Через четыре минуты Кристофер Нкунку с пенальти забил четвертый мяч в ворота греческой команды.

Хозяева поля смогли ответить лишь голом престижа, который на 69-й минуте забил Факундо Пельистри.

Обзор матча "Панатинаикос" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Челси" с 6 очками возглавил общую турнирную таблицу основного раунда Лиги конференций. "Панатинаикос" имеет в своем активе один зачетный балл.

В третьем туре Лиги конференций подопечные Энцо Марески примут армянский клуб "Ноа", а "Панатинаикос" на выезде будет противостоять шведскому "Юргордену". Матчи состоятся 7 ноября.

Напомним, в обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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