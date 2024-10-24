Гол Довбика принес "Роме" непростую победу над "Динамо" в Лиге Европы (видео)

Киевское "Динамо" уступило итальянской "Роме" в матче третьего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 1:0 .

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский выпустил с первых минут экспериментальный состав, чтобы поберечь ключевых игроков перед поединком УПЛ с "Шахтером", который запланирован на воскресенье, 27 октября.

Итальянский клуб ожидаемо больше владел мячом и на 23-й минуте открыл счет во встрече. Тарас Михавко сфолил против Томмазо Бальданци в собственной штрафной, за что рефери назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал украинский форвард Артем Довбик, который вышел в стартовом составе "волков".

В конце первого тайма киевлянам удалось создать несколько опасных моментов. Сначала Александр Тымчик пробил мимо дальней штанги, а затем вратарь римлян Миле Свилар парировал удар Эдуардо Герреро.

Перед перерывом динамовцы даже сумели забить, но гол Назара Волошина справедливо не был засчитан из-за офсайда.

На старте второго тайма Довбика заменил на поле Эльдор Шомуродов. Хозяева продолжили атаковать – забить больше не сумели, но и победный результат не упустили.

Обзор матча "Рома" – "Динамо"

Отметим, что для киевлян это третье поражение подряд во втором по престижности евротурнире. На старте "Динамо" разгромно проиграло итальянскому "Лацио" (0:3), а затем уступило немецкому "Хоффенхайму" (0:2).

"Рома" сначала сыграла вничью с испанским "Атлетиком" Бильбао (1:1), после чего потерпела сенсационное поражение от шведского "Эльфсборга" (0:1).

После трех туров "Динамо" остается без набранных очков в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. "Рома" теперь имеет в своем активе 4 балла.

В четвертом туре Лиги Европы подопечные Шовковского в номинально домашнем матче сразятся с венгерским "Ференцварошом", а римляне на выезде сыграют с бельгийским "Юнионом". Поединки состоятся 7 ноября.

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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